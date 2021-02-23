Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей Владимирской области, с Днём защитника Отечества.

Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей Владимирской области, с Днём защитника Отечества.«Этот праздник дорог всем, кто искренне гордится славными, героическими страницами истории нашей страны. Кто ратной службой и трудовыми свершениями приумножает могущество державы.Желаю Вам успехов, здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов», – говорится в поздравлении главы государства.