23.03.2020

2020-03-23 12:30:02

Во Владимире пьяный водитель спровоцировал ДТП с автобусом

Во Владимире произошло очередное ДТП с участием пассажирского транспорта. По предварительной информации, на улице Комиссарова пьяный водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не уступил дорогу автобусу и совершил с ним столкновение. По сообщению паблика «PRO Транспорт» Владимир News», пострадавших нет. Движение в районе аварии затруднено.