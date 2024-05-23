При пожаре в частном доме в Александровском районе пострадал пенсионер В пресс-службе МЧС по...

При пожаре в частном доме в Александровском районе пострадал пенсионерВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о возгорании частного дома №37 по улице И. И. Прошина в деревне Снятиново.По предварительной информации огонь охватил 100 кв. м.Пострадал мужчина 1949 года рождения. Информация о погибших не поступала.В ликвидации пожара участвовали 10 человек личного состава и 5 единиц техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений