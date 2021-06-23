В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 июня 2021 года личный приём налогоплательщиков в территориальных налоговых органах Владимирской области будет организован по предварительной записи через сервис ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию», сообщает региональное Управление Федеральной налоговой службы.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 июня 2021 года личный приём налогоплательщиков в территориальных налоговых органах Владимирской области будет организован по предварительной записи через сервис ФНС России «», сообщает региональное Управление Федеральной налоговой службы.Налогоплательщики, записавшиеся на приём, должны использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.Налоговую и бухгалтерскую отчётность, а также заявления и обращения, подготовленные на бумажном носителе можно оставить в специальном боксе для приёма корреспонденции на входе в налоговый орган. Рекомендуется указывать на документах номера контактных телефонов для дистанционного решения возможных вопросов.УФНС напоминает, что практически любую услугу можно получить онлайн, более 60 доступны на сайте ведомства. В Личных кабинетах , и можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и другое.Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «».Фото