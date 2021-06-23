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<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2021-vladimir-v-gody-vojny-gost-kandidat-istoricheskix-nauk-ilya-tryaxov.html" target="_blank">Владимир в годы войны. Гость – кандидат исторических наук Илья Тряхов.</a> - 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Как владимирцы переживали тяжёлые военные годы и чем помогали фронту – об этом беседуем с доцентом кафедры истории России ВлГУ,