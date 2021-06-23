Как долго подрастают мальки? Что в осетровом рационе? Чем осётр, выращенный Ильей Рожковым, удивил шеф-повара Константина Ивлева? Почему это направление — так называемые «долгие деньги»? На осетровой ферме побывала моя коллега Мария Платанюк. Узнав не только «тонкости рыбного дела», но и выпустив вместе с фермером с десяток осетров в Клязьму. Все подробности- в программе «Вести-Владимир» уже в 14.30.

Как долго подрастают мальки? Что в осетровом рационе? Чем осётр , выращенный Ильей Рожковым, удивил шеф-повара Константина Ивлева? Почему это направление — так называемые «долгие деньги»? На осетровой ферме побывала моя коллега Мария Платанюк. Узнав не только «тонкости рыбного дела», но и выпустив вместе с фермером с десяток осетров в Клязьму. Все подробности- в программе «Вести-Владимир» уже в 14.30.Необычное направление для аграрной сферы региона. На первой во Владимирской области осетровой ферме подрастают новые мальки.Полный цикл- от «осетровых яслей» до детского сада и бассейнов для рыбы, которая «пошла в рост». На ферме Ильи Рожкова - первого осетровода в области- полная автоматика. Установлены специальные станции очистки. Условия для осетра почти «санаторные», шутит фермер. Своё крестьянско-фермерское хозяйство в деревне ВилкИ он создал 5 лет назад. Получив грант для начинающих аграриев. И с тех пор, по собственным словам, к «рыбе прикипел». Проект сложный, но необычайно интересный.Илья Рожков, фермер-осетровод:- Это у нас русско-ленский осётр, которого мы также привезли из научного института в Тверской области. Здесь плавают особи моколо полутора-двух килограммов. (по кадру показать, как плещется в сачке рыба.