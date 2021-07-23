В эти минуты в Токио проходит церемония Открытия 32-ых Летних Олимпийских игр. Россию на Олимпиаде представят и 4 владимирских имени. Победы ребятам желают в кузнице чемпионов- легендарной владимирской спортшколе имени Толкачёва. Слово- Марии Платанюк.

В эти минуты в Токио проходит церемония Открытия 32-ых Летних Олимпийских игр. Россию на Олимпиаде представят и 4 "владимирских имени". Победы ребятам желают в "кузнице чемпионов"- легендарной владимирской спортшколе имени Толкачёва. Слово- Марии Платанюк.Токио- на старте главных Игр планеты. Главных и в судьбе каждого спортсмена. Гимнаст Александр Карцев опробует снаряды. Путёвку на Олимпиаду молодой владимирец завоевал талантом и невероятным трудом. Абсолютный чемпион России будет выступать в Токио в многоборье и на отдельных снарядах. Каких именно, определит квалификация. В мартовском интервью "Вестям" Саша рассказывал: гимнастика для него- смысл.Александр Карцев, абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике, участник Летних Олимпийских Игр в Токио:- Это моя жизнь. Это всё, что у меня есть- гимнастика. С 6 лет я тренируюсь, получается, уже 13 лет я занимаюсь гимнастикой.В спортивной "альма-матер" Саши Карцева- школе олимпийского резерва имени Толкачёва замечают: их сердца бьются в едином ритме с Токио. По словам директора Виталия Иванчука, "владимирское представительство" на этой Олимпиаде- настоящий рекорд. 4 человека. Из них трое- спортивные гимнасты.Виталий Иванчук, директор спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачёва:- Мы очень ждали этого события. Олимпиада была перенесена на целый год. Неизвестно, состоялась бы вообще бы она. Мы очень горды, что попали 3 спортсмена на эту Олимпиаду, могло быть и больше. Но будем надеяться, что на следующую Олимпиаду ещё больше людей подготовим. И будем надеяться на медали.Активно болеть за ребят и смотреть самые ранние трансляции будет и Алексей Ростов. Чемпион России в командном первенстве. Как обычно, в зале- он с самого утра. Алексей Ростов и сам активно готовился к Олимпиаде. Пройдя весь круг. Нашего земляка рассматривали как запасного.Алексей Ростов,чемпион России по спортивной гимнастике в командном первенстве, серебряный призёр чемпионата России:- Готовились длительное время, из пандемии отменилось большое количество стартов и , в принципе, в последнее время мы сидели на сборах и готовились, готовились и ещё раз готовились. Буду болеть, переживать, сегодня вот в ночь, в 4 утра...Олимпийская надежда- Артур Далалоян. У 25-летнего гимнаста в инстаграме- 118 тысяч подписчиков. А болеть за него будут миллионы. В ленте- и благодарность фанатам, и фото из олимпийской деревни. Артур- трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. Один из опытнейших российских гимнастов. Недавно восстановился после тяжелой травмы. Операция прошла всего 3 месяца назад. И вот Далалоян- в "олимпийском строю".Артур Далолоян, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике:- Надо верить, надо работать. Надо не сомневаться ни в чём. Выкладываться по полной. Обязательно слушать врачей.Красавица Ангелина Мельникова- в Токио - капитан женской команды по спортивной гимнастике. Представляет Воронеж и Владимир. С подписчиками на этой неделе она делилась первыми кадрами из олимпийской столицы. Сейчас же- всё время на подготовку.- Очень устали. 2 часа проходили всякие контроли. Берём чемоданы и уже едем в деревню.Мастерство, грация и настоящий бойцовский характер. Ангелина Мельникова- серебряный призёр Олимпиады в Рио- в командном первенстве. Четырёхкратная чемпионка Европы. 18 июля Ангелина отметила свой 21-ый день рождения.Тёзка Мельниковой- Ангелина Шкатова- молодая звезда не спортивной, художественной гимнастики. Чемпионка России. Родилась во Владимире в январе 2001-ого. В гимнастике- с четырёх лет . Воспитанница знаменитого тренера, чемпионки Европы и мира- Светланы Кагарлицкой. С юных лет Ангелину Шкатову отличало невероятное упорство.Владимир давно не "звучал" на Олимпиаде в полную силу. В 2016-ом, в Бразилии серебряным призёром Олимпиады стал представитель Владимира Николай Куксенков. Он уже завершил спортивную карьеру. Портрет Саши Карцева, кстати, украсил обложку свежего номера журнала Федерации спортивной гимнастики. С девизом: "Всё реально". Теперь нужно доказать это в Токио. Но во Владимире, на родине семикратного олимпийского чемпиона Николая Андрианова не сомневаются: и спустя годы "владимирский спорт- знак качества".- Мы вас верим, любим и желаем победы!!!Мария Платанюк, Егор Герасимов "Вести-Владимир"