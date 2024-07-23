Состав фирменного поезда №59/60 «Волга», курсирующего на Горьковской железной дороге по маршруту «Нижний Новгород – Санкт-Петербург», пополнится 18 новыми плацкартными вагонами.

Состав фирменного поезда №59/60 «Волга», курсирующего на Горьковской железной дороге по маршруту «Нижний Новгород – Санкт-Петербург», пополнится 18 новыми плацкартными вагонами. Об этом рассказала пресс-служба компании.Вагоны оборудованы по всем современным требованиям. В них размещены системы климат-контроля, душ и экологически чистые санитарные комнаты. На каждом месте имеются розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, а также таблички со шрифтом Брайля. Боковые места дополнительно оснащены светильниками.Кроме того, в вагонах стоят контейнеры для раздельного сбора мусора, а также пурифаеры – специальные приборы для очистки, кипячения и охлаждения воды.Важно, что в вагонах имеется система очистки и обеззараживания воздуха. Так, поступающий снаружи воздух очищается при помощи двухступенчатой системы фильтрации, которая удерживает пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счёт ультрафиолетовых ламп, полностью безопасных для людей.Обслуживать новые вагоны фирменного поезда будут представители российских студенческих отрядов под постоянным контролем опытных проводников-наставников.«Холдинг «РЖД» продолжает работы по обновлению подвижного состава. В течение 2024 года компания планирует получить от производителя 550 новых вагонов для поездов дальнего следования, в том числе 396 – одноэтажных, 154 – двухэтажных», - говорится в сообщении пресс-службы компании.