Во Владимире в группе компаний Аскона отпраздновали юбилей производств диванов и...

Во Владимире в группе компаний Аскона отпраздновали юбилей производств диванов и кроватейПредприятие - лидер по производству товаров для дома и здорового сна в стране. Как прошел праздник, и за что сотрудники ценят работу в компании? Об этом - в нашем репортаже.Самое главное для компании - это люди. Качество продукции на каждом этапе обеспечивают сотрудники всех цехов: конструкторы, технологи, специалисты по логистике и сборке и многие другие. Этот праздник - для них.На производстве Асконы в Коврове трудятся более 4000 тысяч человек, а всего в компании более 8000 сотрудников. Современные технологии производства, обучение, высокий уровень оплаты труда и возможность карьерного роста - это ключевые факторы, привлекающие работников на предприятие.Александр Стрепко, заведующий складом кроватей ГК "Аскона":- Компания динамично развивается, у неё большие перспективы, большая стабильность. Также компания продвигает хорошие кадры, занимается обучением, повышением квалификации работников.Иван Блохин работает в Асконе 11 лет, прошёл путь от сборщика мебели до руководителя отдела. Сотрудники его подразделения совместно с конструкторским отделом разрабатывают и тестируют новые образцы продукции.Иван Блохин, руководитель подразделения, мастер экспериментального производства ГК "Аскона":- Кровати, диваны, малые формы, тумбочки, основания, - всё кроватное производство. Мне нравится, что здесь необычная работа, всегда что-то новое. Нет такого - "одно и то же, одно и то же", а всегда что-то новое.Продукция Асконы хорошо известна не только в нашей стране. Компания не раз становилась победителем премии «Марка №1», подтверждая высокое качество производимых товаров.Павел Наганов, директор по производству ГК "Аскона":- Люди - это наше всё. Соответственно, мы для них стараемся сделать по-максимуму, чтобы им было комфортно работать, они были уверены в завтрашнем дне, в том, что они на этих рабочих местах будут также получать достойную заработную плату. Без такой команды мы бы не справились, - чтобы дойти до текущего состояния и двигаться ещё вперёд.Главные производственные мощности сосредоточены в Коврове, Владимире и Новосибирске. Компания активно развивается в новых направлениях, во многом - благодаря сильной команде. Кстати, сотрудников сюда принимают даже без опыта работы и обещают всему обучить.Наталья Головешкина, Полина Лаптева, Алексей Ковалев. «Вести-Владимир».