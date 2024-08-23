К депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратилась жительница Белгородской области.

К депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратилась жительница Белгородской области. Вместе с детьми она вынуждено переехала в наш регион из Белгородской области.На личном приёме женщина рассказала депутату, что ещё в Белгороде врачи дали её 6-летней дочке направление на операцию. Однако из-за срочного переезда операцию не сделали, а она для ребёнка жизненно необходима.Алексей Говырин прямо во время приёма связался с региональным Минздравом и решил вопрос. Уже сегодня, 23 августа, владимирские врачи должны начать обследование девочки.- Остаюсь с семьей на связи, доведём дело до конца, чтобы девочка получила необходимое лечение, - написал в своём депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.