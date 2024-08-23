Ребенок застрял в тренажере в сквере Малеева и Кангина. Инцидент произошел вечером 21 августа. Чтобы освободить спортивного пленника, на место вызвали спасателей. О случившемся рассказал

Ребенок застрял в тренажере в сквере Малеева и Кангина. Инцидент произошел вечером 21 августа. Чтобы освободить спортивного пленника, на место вызвали спасателей. О случившемся рассказал блогер-спасатель Михаил Быков в соцсетях. Он пояснил, что от вызова скорой помощи заявители сразу отказались. На месте выяснилось, что у несовершеннолетнего застряла коленка. Ребенок был сильно напуган. Из поста в