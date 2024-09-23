Было направлено более 1 млрд рублей на восстановление здания.

Ремонтные работы в здании академического театра драмы во Владимире, пострадавшего в результате пожара, будут завершены к концу декабря 2024 года. Об этом сообщил директор театра Борис Гунин на Волковском фестивале, пишетБыло направлено более 1 млрд рублей на восстановление здания. Директор подчеркнул, что задержки не связаны с финансированием, а возникли из-за необходимости провести капитальный ремонт после 50 лет эксплуатации. Восстановленный театр будет оснащен современным оборудованием.Напомним, ранее мы писали, что