Силами пожарных удалось сократить площадь возгорания на торфянике до 1,6 гектаров. На месте работает 61 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области. Ранее площадь пожара составляла 4

Силами пожарных удалось сократить площадь возгорания на торфянике до 1,6 гектаров. На месте работает 61 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области. Ранее площадь пожара составляла 4 гектара. Торфяник горит с прошлых выходных. На помощь пожарным из Камешковского района приезжали коллеги из других городов региона. Так, блогер-спасатель Михаил Быков из Коврова тоже приезжал помогать