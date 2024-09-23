900 000 рублей за просроченный капремонт. Подрядчик должен был закончить работы в ковровской школе №23 к 31 мая, однако так этого и не сделал. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры

900 000 рублей за просроченный капремонт. Подрядчик должен был закончить работы в ковровской школе №23 к 31 мая, однако так этого и не сделал. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Муниципальный контракт на капремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы и утеплением здания был заключен в марте этого года между школой и организацией «СТАНДАРТ