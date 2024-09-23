За работами лично следит губернатор Александр Авдеев.

Подрядчик «Стандарт Промсервис» назван недобросовестным из-за срыва капитального ремонта школы №23 в Коврове Владимирской области. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.После вмешательства ведомства, подрядчику вынесен штраф в 900 000 рублей. Контроль за работами продолжается. За работами также лично следит губернатор Александр Авдеев. Это уже третий случай задержки сроков ремонта в образовательном учреждении.Напомним, ранее мы писали, что