В пятницу прогнозируют ураган.

Во второй половине недели во Владимирской области ожидается повышение температуры до +23 градусов. По информации Gismeteo, осадки не предсказываются.В понедельник, 23 сентября, днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов, а ночью возможны заморозки до -1.Во вторник температура достигнет +18 градусов в светлое время суток, а ночь принесет немного тепла – до +1 градуса.В среду, 25 сентября, погода станет еще теплее, с максимальной температурой +23 градуса, хотя небо будет облачным. Ночью температура составит +6.26 сентября на улице будет около +22 градусов, с порывами ветра до 9 м/с. Ночью термометры покажут +8.В пятницу, 27 сентября, снова ожидается потепление до +23 градусов