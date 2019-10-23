Светская львица Светлана Бондарчук запустила свое ютуб-шоу Света вокруг света. Героями первого выпуска программы стали футболист Сергей Семак и его супруга Анна.

Светская львица Светлана Бондарчук запустила свое ютуб-шоу "Светавокруг света". Героями первого выпуска программы стали футболист Сергей Семак иего супруга Анна.Новый проект светская львица презентовала в личном "Инстаграм".Светлана Бондарчук рассказала, что свой влог посвятит известным людям, которымиона лично восхищается."Программа о любви! Орадости! О счастливых моментах! О красивых городах и странах! Обо мне!" – отметила знаменитость.Героямипервого выпуска "Света вокруг света" стали главный тренер "Зенита" Сергей Семаки его жена Анна. Футболист и его избранница некоторое время назад повторносыграли свадьбу. Отметим, что Светлана Бондарчук побывала на торжестве всопровождении съемочной группы своего шоу. Кадры изысканной церемонии на берегуозера Комо вошли в финальный монтаж видеоблога Бондарчук.23 Окт 2019 в 2:21 PDTМеждутем большая часть шоу снималась в родном городе Сергея и Анны – Санкт-Петербурге.Светская львица поговорила со спортсменом и его супругой о семье, детях ибезглютеновой диете. Отдельно знаменитости рассказали о девочке, которую взялииз детского дома. У пары, к слову, девять детей: шесть общих, по одному отпредыдущих отношений, и приемная дочь. Также погуляла пофутбольной базе "Зенит" и продегустировала еду игроков.ПоклонникиСветланы новым шоу остались довольны. Особенно интернет-обывателям запомнилиськадры свадебного торжества, когда гости Сергея и Анны Семак принялисьизмазывать друг друга кремом праздничного торта. Кусок кондитерского изделиядостался и , звезда получила им по лицу.