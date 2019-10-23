Светская львица Светлана Бондарчук запустила свое ютуб-шоу Света
вокруг света. Героями первого выпуска программы стали футболист Сергей Семак и
его супруга Анна.
Светская львица Светлана Бондарчук запустила свое ютуб-шоу "Света
вокруг света". Героями первого выпуска программы стали футболист Сергей Семак и
его супруга Анна.
Новый проект светская львица презентовала в личном "Инстаграм".
Светлана Бондарчук рассказала, что свой влог посвятит известным людям, которыми
она лично восхищается.
"Программа о любви! О
радости! О счастливых моментах! О красивых городах и странах! Обо мне!" – отметила знаменитость.
Героями
первого выпуска "Света вокруг света" стали главный тренер "Зенита" Сергей Семак
и его жена Анна. Футболист и его избранница некоторое время назад повторно
сыграли свадьбу. Отметим, что Светлана Бондарчук побывала на торжестве в
сопровождении съемочной группы своего шоу. Кадры изысканной церемонии на берегу
озера Комо вошли в финальный монтаж видеоблога Бондарчук.
23 Окт 2019 в 2:21 PDT
Между
тем большая часть шоу снималась в родном городе Сергея и Анны – Санкт-Петербурге.
Светская львица поговорила со спортсменом и его супругой о семье, детях и
безглютеновой диете. Отдельно знаменитости рассказали о девочке, которую взяли
из детского дома. У пары, к слову, девять детей: шесть общих, по одному от
предыдущих отношений, и приемная дочь. Также погуляла по
футбольной базе "Зенит" и продегустировала еду игроков.
Поклонники
Светланы новым шоу остались довольны. Особенно интернет-обывателям запомнились
кадры свадебного торжества, когда гости Сергея и Анны Семак принялись
измазывать друг друга кремом праздничного торта. Кусок кондитерского изделия
достался и , звезда получила им по лицу.