Брат погибшего опубликовал пост в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что 16 октября, в областном центре на улице Комиссарова .По предварительной информации, около 19:00 водитель «ГолАЗа», одного из общественных автобусов Владимира, совершил наезд на мужчину, переходящего дорогу.Сообщалось, что в результате происшествия пешеход получил телесные повреждения. На место прибыли медики. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц.Сегодня, 23 октября, родной брат написал на своей личной странице в соцсетях о том, что пострадавщий в аварии скончался. Теперь он просит помощи от возмоных свидетелей произошедшего:«16 октября в 19:00 на ул.Комиссарова, напротив 35 гимназии, автобус сбил пешехода. После ДТП пешеход скончался. Ищу очевидцев и свидетелей , которые обладают хоть какой-нибудь информацией! Может есть автомобилисты, у которых есть видеорегистратор с данным ДТП. Телефон для связи: 8-920-929-02-05 ; 8-900-584-14-80», - сообщил мужчина .