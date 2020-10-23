Более двух сотен пожаров в регионе случилось по вине печей.

Наконец, осень вступила в свои права, и в домах наладили регулярное отопление. Несмотря на массовую газификацию, не только в районах, но и в областном центре немало домов, которые отапливаются печами. И только в этом году две с половиной сотни возгораний в жилых домах случилось из-за неисправности отопления. Напомним, что МЧС по Владимирской области с 21 сентября по 3 ноября проводит профилактическую операцию «Отопительный сезон».В процессе сотрудники рассказывают проживающим о том, какие первичные средства тушения пожара должны быть в доме, о действиях при возникновении пожара, о грамотной эксплуатации печей и каминов.