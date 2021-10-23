Региональное управление Роспотребнадзора совместно с Владимирской таможней, с даты введения...

Региональное управление Роспотребнадзора совместно с Владимирской таможней, с даты введения обязательной маркировки, проверили более 10 000 пачек табачной продукции из 45 хозсубъектов города Владимира и области.Нарушения выявлены на 17 объектах торговли. Составлено 17 протоколов ареста, снято с реализации 4203 пачки табачной продукции на сумму более 210 000 рублей.В отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, составлено 15 протоколов об административном правонарушении. Материалы дел в установленном порядке направлены на рассмотрение в судебные органы.В настоящее время, судами рассмотрено 10 дел, вынесены судебные постановления о назначении хозсубъектам наказания в виде предупреждения – 4 и в виде административного штрафа – 6, на сумму более 60 000 рублей с конфискацией имущества.ФОТО: https://www.pexels.com/ru