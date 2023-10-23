Рабочего одного из промышленных предприятий Мурома обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Рабочего одного из промышленных предприятий Мурома обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что фигурант управлял вилочным погрузчиком, пренебрёг правилами охраны труда и наехал на свою коллегу. Женщина получила серьёзные травмы головы, рёбер и нижних конечностей.В настоящий момент уголовное дело в отношении рабочего передано в мировой суд.