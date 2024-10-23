63-летнего водителя из Владимира судили за нарушение ПДД, которое привело к смертельной аварии – погибли два человека. Трагедия случилась 15 декабря 2023 года, очень «снежный» день. Мы
<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2024-v-sudogodskom-rajone-voditelya-po-vine-kotorogo-pogibli-2-cheloveka-lishili-svobody-na-25-goda.html" target="_blank">В Судогодском районе водителя, по вине которого погибли 2 человека, лишили свободы на 2,5 года</a> - 63-летнего водителя из Владимира судили за нарушение ПДД, которое привело к смертельной аварии – погибли два человека. Трагедия случилась 15 декабря 2023 года, очень «снежный» день. Мы
[url=https://33live.ru/novosti/23-10-2024-v-sudogodskom-rajone-voditelya-po-vine-kotorogo-pogibli-2-cheloveka-lishili-svobody-na-25-goda.html]В Судогодском районе водителя, по вине которого погибли 2 человека, лишили свободы на 2,5 года[/url] - 63-летнего водителя из Владимира судили за нарушение ПДД, которое привело к смертельной аварии – погибли два человека. Трагедия случилась 15 декабря 2023 года, очень «снежный» день. Мы