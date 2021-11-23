Город Владимир почти догнал Москву по доле вакцинированных жителей. Прививку сделали сорок восемь...

Город Владимир почти догнал Москву по доле вакцинированных жителей. Прививку сделали сорок восемь процентов взрослого населения города.В столице этот показатель равен пятидесяти. А в целом по 33 региону привито сорок пять процентов жителей. При этом в категории 60+ показатель еще лучше - 54 процента- областной центр здесь в пятерке лидеров в регионе. Глава города Андрей Шохин поблагодарил владимирцев за ответственность и высокие темпы вакцинации.