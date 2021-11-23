Город Владимир почти догнал Москву по доле вакцинированных жителей. Прививку сделали сорок восемь...
Город Владимир почти догнал Москву по доле вакцинированных жителей. Прививку сделали сорок восемь процентов взрослого населения города.
В столице этот показатель равен пятидесяти. А в целом по 33 региону привито сорок пять процентов жителей. При этом в категории 60+ показатель еще лучше - 54 процента- областной центр здесь в пятерке лидеров в регионе. Глава города Андрей Шохин поблагодарил владимирцев за ответственность и высокие темпы вакцинации.