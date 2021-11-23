23 ноября в 11:02 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

23 ноября в 11:02 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании в маршрутном автобусе № 152 во Владимире на улице Нижняя Дуброва, у дома №37.Пресс-служба МЧС по Владимирской области сообщает, пожарно-спасательные подразделения прибыли на место оперативно и ликвидировали возгорание моторного отсека автобуса на площади 2 кв.м. Пострадавших нет. На момент возгорания пассажиров в автобусе не было. Водитель и кондуктор вышли самостоятельно.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава.Причины пожара устанавливаются.Фото: https://33.mchs.gov.ru/