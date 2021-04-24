Трагедия произошла 23 апреля в Гусь-Хрустальном.

В Гусь-Хрустальном 23 апреля во время субботника 60-летнюю сотрудницу местной администрации убило ударом молнии. Об этом сообщили в Следственном комитете Владимирской области.Днём сотрудники «Службы единого заказчика» убирались в парке «Сказка» во время грозы. Трагедия произошла около 15:00. Тело погибшей с ожогами от электроудара нашли в сквере, где проводилось мероприятие. По факту трагедии СУ СК проводит доследственную проверку случившегося.Интересно, что сегодня, 24 апреля, во многих городах и районах региона люди вышли на второй весенний субботник.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким погибшей.