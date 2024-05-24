В Юрьев-Польском районе в ходе прокурорской проверки обнаружили несколько несанкционированных мусорных полигонов.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, в Юрьев-Польском обнаружены свалки твёрдых бытовых отходов. Первая находится на ул. Свободы за гаражами. Вторая в заброшенном карьере рядом с ул. Чехова, Станционная и Песчаный тупик.Мусор в виде пластиковых и стеклянных бутылок, упаковок из бумаги и картона и обломков досок лежит на земле и может стать причиной загрязнения почвы. В суд направлен иск с требованием обязать администрацию района убрать свалку в течении месяца.