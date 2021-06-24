Вчера, 23 июня, в 23:00, на 151 км автодороги М-7 «Волга» водитель мотоцикла Хонда-Хорнет столкнулся с движущимся впереди автомобилем Киа-Рио.

Вчера, 23 июня, в 23:00, на 151 км автодороги М-7 «Волга» водитель мотоцикла "Хонда-Хорнет" столкнулся с движущимся впереди автомобилем "Киа-Рио".В результате ДТП 27-летний водитель "Хонды" госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и двумя переломами.Пассажир мотоцикла, 1989 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.