Жительница Мурома обратилась к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину с просьбой восстановить справедливость и помочь получить все положенные семье участника спецоперации выплаты.

Жительница Мурома обратилась к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину с просьбой восстановить справедливость и помочь получить все положенные семье участника спецоперации выплаты.Муж муромлянки погиб во время выполнения боевого задания в зоне СВО осенью прошлого года. Посмертно награждён Орденом Мужества. Но и спустя несколько месяцев семья, жена и четверо детей, не получила всех положенных по закону выплат. Оказалось, что из воинской части, в которой служил супруг, не прислали необходимые документы.Депутат Говырин немедленно взял ситуацию на личный контроль, обратился в военную прокуратуру, Минобороны и в воинскую часть. Нужные документы отправили в страховую компанию и вдове. Виновный в проволочке получил взыскание.«Вчера Наталья написала, что выплаты, федеральные и региональные, перечислены в полном объёме», - сообщил в своём депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.