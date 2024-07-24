Как во Владимирской области работают сотрудники органов следствия? В России отмечается День...

Как во Владимирской области работают сотрудники органов следствия?В России отмечается День сотрудника органов следствия. О тонкостях непростой профессии и об особенностях расследования тяжких и особо тяжких преступлений - в репортаже Александра Сыпченко.Руководитель Октябрьского межрайонного следственного отдела Сергей Васильев проводит совещание с подчиненными. Особое внимание - качеству и сокращению сроков расследования дел, а также возмещению ущерба потерпевшим.Людей этой профессии объединяет ответственность, выдержка и служение закону. Они буквально с утра до ночи изучают улики и назначают сложнейшие экспертизы с использованием современной техники.Евгений Петров работает следователем уже 10 лет. Прошел путь от стажера до начальника отдела.Евгений Петров, следователь, заместитель руководителя Октябрьского межрайонного следственного отдела:- Любой опытный следователь скажет, что эта работа затягивает. Это становится образом жизни и расследование преступлений входит в такую норму, что именно восстановление справедливости, вынесение приговора обвинительного по результатам расследования дела - это неотъемлемая часть жизни следователя.Сейчас в штате отдела всего 5 следователей, нагрузка огромная: 5-6 уголовных дел на человека. В основном это тяжкие и особо тяжкие преступления.Одно из последних дел следователи раскрыли, что называется, по горячим следам. Убийство молодого человека, работавшего видео-оператором, вызвало широкий общественный резонанс. По предварительным данным, в ночь с 6-го на 7-е июля этого года двое малознакомых жителей Владимира находились дома у одного из них. В какой-то момент произошел конфликт. И хозяин квартиры задушил своего гостя. Сейчас убийца заключен под стражу и дожидается окончания следствия.Сергей Васильев рассказывает: в целом, криминогенная обстановка в городе за последние 3 года остается стабильной. И в этом огромная заслуга следователей Октябрьского межрайонного следственного отдела.Сергей Васильев, руководитель Октябрьского межрайонного следственного отдела:- За первое полугодие этого года в суд уже направлено нашими сотрудниками уголовные дела о 39 преступлениях, из которых 38 относятся к категории тяжких и особо тяжких. В том числе 3 убийства и 3 причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевших.Сегодня раскрываемость по отдельным категориям дел, например, связанных с сексуальным насилием, составляет практически 100%. Неотвратимость наказания - основной принцип работы следствия, который был заложен еще в Древнем Риме.Александр Сыпченко, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».