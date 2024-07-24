Об этом рассказали представители Областной детской клинической больницы.

Во Владимирской области ребёнка пришлось эвакуировать на вертолёте. Об этом рассказали представители Областной детской клинической больницы.История произошла в ночь на 23 июля в Александровском районе. В местную больницу тогда был доставлен пятилетний малыш в критическом состоянии. У него была сильная рвота и затруднённое дыхание. Врачи заподозрили диабет первого типа.После необходимых исследований диагноз подтвердился и мальчика срочно транспортировали в ОДКБ. Местных врачей координировал главный внештатный детский эндокринолог области.Сейчас ребёнок лежит в реанимации, в отделении интенсивной терапии, там ему оказывают необходимую медпомощь.