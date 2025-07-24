Влияние циклона сохранится.

Во Владимирской области сохранится влияние циклона, что приведет к дождям и грозам.Медленно перемещающийся на юго-восток циклонический вихрь продолжит влиять на погоду в регионе. В связи с этим во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозами.Согласно прогнозу на 24 июля 2025 года, во Владимире и области ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями и дождями. Температура воздуха днем поднимется до +25°C, ночью опустится до +17°C. Ветер северный, 6 м/с. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба.владимирцев предупреждали о грозе и шквалистом ветре.