Влияние циклона сохранится.
Во Владимирской области сохранится влияние циклона, что приведет к дождям и грозам.
Медленно перемещающийся на юго-восток циклонический вихрь продолжит влиять на погоду в регионе. В связи с этим во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозами.
Согласно прогнозу на 24 июля 2025 года, во Владимире и области ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями и дождями. Температура воздуха днем поднимется до +25°C, ночью опустится до +17°C. Ветер северный, 6 м/с. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба.
владимирцев предупреждали о грозе и шквалистом ветре.