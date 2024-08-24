Крыша трехэтажного жилого дома №1 на улице 30 лет Победы обрушилась 23 августа. Кровля упала не полностью, а частично, но повредила потолок одной из квартир. О происшествии рассказали в

Крыша трехэтажного жилого дома №1 на улице 30 лет Победы обрушилась 23 августа. Кровля упала не полностью, а частично, но повредила потолок одной из квартир. О происшествии рассказали в пресс-службе прокуратуры. Сотрудники ведомства выезжали на место. Как оказалось, дом включен в региональную программу капремонта. С 29 июля шли работы по капитальному ремонту крыши. Вероятно, из-за