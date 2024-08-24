Дом №65 на улице Пролетарской в Муроме загорелся ночью 24 августа. Пожарным о возгорании сообщили в 00:51, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь распространился на 12 квадратных метров. Возгорание

Дом №65 на улице Пролетарской в Муроме загорелся ночью 24 августа. Пожарным о возгорании сообщили в 00:51, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь распространился на 12 квадратных метров. Возгорание небольшое, но опасное. Пожарные спасли из огня одного человека и эвакуировали 9, среди которых один ребенок. Что конкретно стало причиной пожара, пока неизвестно. Прокомментируйте новость у нас