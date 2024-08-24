Счастливое и беззаботное лето подходит к концу. Но не для оздоровительного лагеря «Олимп», который работает круглогодично. Пять летних смен уже прошли, более 2 тысяч детей отдохнули в

Счастливое и беззаботное лето подходит к концу. Но не для оздоровительного лагеря «Олимп», который работает круглогодично. Пять летних смен уже прошли, более 2 тысяч детей отдохнули в Собинском районе. В их распоряжении были клуб, спортплощадки, светодиодный пешеходный фонтан и военизированная полоса препятствий. «Олимп» уже готовится к осенним и зимним сменам. Кстати, все смены профильные –