На первом заседании Совета депутатов управлять городом назначили Ольгу Цымхину.

Пожалуй, это первый случай, когда Суздалем будет управлять женщина, да и для всего региона это редкое событие. На первом заседании Совета народных депутатов города Суздаля 4-го созыва почти единогласно проголосовали за Ольгу Цымзину - тринадцать голосов против одного. Последние пятнадцать лет до сегодняшнего дня она работала в «Отделе социальной защиты населения по Суздальскому району». Как рассказала пресс-служба администрации Суздаля, ее соперником был Андрей Кузнецов, директор ЦКД "г. Суздаль".Новый мэр уже принесла присягу.