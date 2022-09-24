Сегодня депутаты Законодательного собрания большинством голосов поддержали решение о создании...

Сегодня депутаты Законодательного собрания большинством голосов поддержали решение о создании правительства Владимирской области. Впереди- изменения в структуре власти, штатная же численность останется прежней. По новой системе регион станет жить с 1 января 2023 года.Дмитрий Лызлов, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:– Устанавливается, что высшим органом исполнительной власти является правительство, которое возглавляет губернатор. В состав правительства также входят заместители губернатора и министры. Эти изменения связаны с тем, что в соответствии с федеральным законом формируется единая система публичной власти Российской Федерации - на федеральном, региональном и местном уровне.Также депутаты обсудили формирование областного бюджета на следующий год и плановый период 24 и 25 годов. Расходная часть составит почти 92 миллиарда рублей. В обязательном порядке будут выполнены все обязательства перед сотрудниками бюджетной сферы. Предусматривается выделение не менее 1 миллиарда 600 миллионов ежегодно на дорожный ремонт в городах и районах области.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:– Уже третий год предусматриваем серьезные денежные средства на дорожное строительство, на дорожный ремонт именно в городах и районах Владимирской области. Я думаю, наши граждане видят, что действительно, ремонт дорог, ремонт тротуаров у нас продолжается в области.Отдельно будут направлены средства на развитие промышленности, малого и среднего бизнеса. Также на заседании было принято предложение об увеличении количества депутатов с 38 до 40, из которых 15 будут избираться по партийным спискам, а 25- по одномандатным округам.Роман Кавинов, заместитель. председателя Законодательного Собрания Владимирской области:– Одномандатные избирательные округа - это все-таки, на мой взгляд чуть более высокая степень и близости к избирателям. И высокая степень ответственности перед ними, ежели партийные списки. Не 19 будет, а 25 одномандатных избирательных округов. Но для того, чтобы не наращивать количество депутатов в целом, предлагается несколько сократить партийные списки.