Оказались отрезаны от цивилизации. Жители СНТ «Миловка» не понимают, как им добраться до своих участков. Официально – эта территория принадлежит городу. До садов ведет одна единственная

Оказались отрезаны от цивилизации. Жители СНТ «Миловка» не понимают, как им добраться до своих участков. Официально – эта территория принадлежит городу. До садов ведет одна единственная дорога, на которую выехать сейчас никак нельзя. С одной стороны – выкопанная траншея, с другой – частная собственность. Первый путь испортили, по словам жителей, газовщики. Ольга Сафонова, жительница СНТ