Выделят на это 15 млн рублей.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов объявил о выделение 15 миллионов рублей на реставрацию Мемориала на площади Победы. Заявление он сделал на своей сентябрьской пресс-конференции.Ожидается, что работы будут завершены к началу маю 2025 года. Сейчас идет поиск подрядчика.Предыдущая реставрация площади Победы в 2023 году была отложена из-за неожиданных трудностей, однако мэр уверен, что новый проект будет успешно завершен. Например, под трудностями подразумевалось то, что ранее после вскрытия старой плитки на площади нашли бетонное покрытие, которое пришлось демонтировать.Напомним, ранее мы писали, что