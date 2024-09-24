Минусовые показатели начнутся с 16-го числа.

Сентябрь выдался аномально теплым в 2024 году в центральной части России. Осень началась с показателей в +28 градусов.Владимирцы наслаждались погодой, проводили время на свежем воздуха, носили шорты и футболки. Кратковременное похолодание пришлось на 20-е числа. Затем антициклон снова вытеснил арктический воздух. Сейчас во Владимирской области началось бабье лето. Температура воздуха начнет понижаться только в выходные.Похолодание придет вместе с дождями. Предварительный прогноз погоды на октябрь — в материале .С 1 по 3 октября сохранятся довольно высокие показатели. Так, столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Однако со 2-го числа начнутся слабые дожди. К 6 октября похолодает до +8 градусов.Всего за месяц прогнозируют три солнечных дня — 18, 19 и 27 октября. 18 дней будет с длительными осадками.К 13 октября температура понизится до 0 градусов. Возможны ночные заморозки. Пройдет первый снег. Осадки сохранятся вплоть до 16-го числа. 16 и 17 октября прогнозируют отрицательные показатели даже в дневные часы.До конца месяца будет от +6 до +9 градусов. В среднем за 30 дней выпадет 25 миллиметров осадков, что составляет 4% от годовой нормы.Прогноз погоды носит предварительный характер, он основан на анализе метеданных за прошлые года.