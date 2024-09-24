Мария Меркулова воспитывает 10 детей.

Жительница Владимира Мария Меркулова удостоена звания «Мать-героиня» за выдающиеся заслуги в укреплении института семьи и воспитании своих 10 детей. Вместе с супругом Анатолием они растят детей с неподдельной любовью и преданностью. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Мария отметила, что счастье в семье прибавляется каждый год, а их дети успешно совмещают учёбу с участием в кружках и секциях. Губернатор региона Александр Авдеев поздравил Марию и всю семью с этой заслуженной наградой, выразив надежду на то, что счастливых и больших семей в регионе станет больше благодаря поддержке уже существующего нацпроекта «Демография» и будущего «Семья».Напомним, ранее мы писали, что «Мать-героиня» – это высшее звание Российской Федерации, которое стоит наряду с Героем РФ и Героем Труда РФ. Оно присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Удостоенным этого звания женщинам вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня». Учреждены и орден, и звание Указом Президента в 2022 году. Напомним, ранее мы писали, что