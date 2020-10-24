"Жизнь богаче выдумки"- как писал Владимир Высоцкий. Когда-то познакомиться с великим артистом посчастливилось фотографу Леониду Аренкину. В память о том концерте он хранит фото актера с автографом.

"Жизнь богаче выдумки"- как писал Владимир Высоцкий. Когда-то познакомиться с великим артистом посчастливилось фотографу Леониду Аренкину. В память о том концерте он хранит фото актера с автографом.А в эти дни в ДК Молодежи Владимира фотограф представил свою новую выставку Владимир - Кузбасс Транзит. Она создана вместе с его дочерью Ириной Люфт.Это история путешествий отца и дочери по всей России : от Москвы до Алтая. На фото - знаменитые Левитановские места. Посетители Ленинской библиотеки, увлеченные литературой. И разлив Клязьмы, знакомый жителям Владимирского края. Ирина Люфт, как говорится, пошла в папу - тоже путешественница. Любовь к фотографии ей перешла по наследству. На выставке представлены самые яркие кадры из её поездки по Горному Алтаю: дороги, юрты, где ждёт вкусный обед, и удивительная сибирская природа. Для фотохудожника главное - поймать кадр.Леонид Аренкин, фотограф:- Папка, что, даром учил. Достойная ученица. Она по походам меня уже перещеголяла.Когда я был у дочери на родине в Кузбассе и просмотрел её фотографии, что-то своё увидел, что напоминает меня в молодости, что называется. и Я одну из выставок, из походов её по Горному Алтаю, я решил сделать фотовыставку.