Большую партию средств индивидуальной защиты передали медикам Владимирской области активисты Единой России. Это тысяча спецкостюмов и 5 тысяч защитных масок.

Большую партию средств индивидуальной защиты передали медикам Владимирской области активисты Единой России. Это тысяча спецкостюмов и 5 тысяч защитных масок.Алексей Говырин, депутат ЗС, член фракции "Единая Россия":- Эту работу мы проводим регулярно, порядка 20 тысяч защитных костюмов были переданы медикам с начала пандемии))Георгий Жуков, главный врач станции скорой помощи г. Владимир:- В условиях нарастания эпидемиологической обстановки, нарастания ковид-19 те средства индвидуальной защиты - комбинезоны, которые нам предоставили в наше пользование, они для нас очень важны, они относятся к понятию расходного материала. И, учитывая эту обстановку, расход у нас большой.СИЗы приобрёл Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания и член фракции "Единая Россия". Вместе с волонтёрами он доставил их на городскую станцию скорой помощи. Продукция - отечественная, изготовлена компанией "Аскона". Напомним, специальный фонд "Единой России", помогающий медикам в борьбе с коронавирусом, уже собрал более миллиона рублей. Также работает кол-центр, куда может обратиться любой житель области.Роман Кавинов, замсекретаря регионального отделения "Единой Россия", руководитель партийного волонтерского центра:- Мы продолжаем выдачу СИЗов жителям города Владимира. Депутатами Государственной дум от партии ЕР, депутатами ЗС - членами фракции "ЕР" на своих территориях организовано питание для врачей, работающих в ковидных госпиталях.