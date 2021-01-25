Документ уже рассмотрен на профильном комитете Заксобрания региона.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области разработали законопроект, в рамках которого бюджетные средства будут выделяться на реализацию местных инициатив жителей. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.Проект рассмотрен на комитете по местному самоуправлению. Он состоит в том, чтобы средства на решение проблем в населённых пунктах выделялись не только из местного, но и из областного бюджетов. В документе прописаны условия конкурсного отбора и порядок рассмотрения предложений владимирцев.Среди критериев - актуальность, социальная значимость, трудовое участие или софинансирование со стороны жителей.Планируется, что определять победителей будет специальная комиссия. В её состав войдут народные избранники, чиновники от исполнительной власти, а также общественники.Отметим, что, к примеру, в Ивановской области данная мера поддержки городов и районов успешно реализуется уже на протяжении двух лет. Так, в 2019 и 2020 годах на эти цели выделялось 10 и 50 млн рублей, которые были потрачены на благоустройство дворов и установку современных детских и спортивных площадок.