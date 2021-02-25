Имея реальную возможность, руководитель не выплачивала работникам предприятия зарплату.

В Коврове перед судом предстанет директор одной из фирм, обвиняемая в нарушении трудовых прав граждан.Имея реальную возможность, руководитель не выплачивала работникам предприятия зарплату.По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2019 года директор фирмы при увольнении 15 работников не выплатила им полностью заработную плату на общую сумму более 450 тысяч рублей. Денежные средства были направлены ей на иные нужды предприятия.Вину в совершенном преступлении директор фирмы не признала, задолженность перед работниками не погасила.