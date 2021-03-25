Ленинский районный суд Владимира рассмотрит дело в отношении 12 участников организованной преступной группировки. Обвиняемые занимались распространением наркотиков на территории

Ленинский районный суд Владимира рассмотрит дело в отношении 12 участников организованной преступной группировки. Обвиняемые занимались распространением наркотиков на территории Российской Федерации. Среди них розничные сбытчики, закладчики и курьеры, в чьи обязанности входило оборудование крупнооптовых и розничных тайников на территории нескольких регионов России. Лидера и организатора преступной группировки задержать пока не удалось. В ходе расследования из