Рельсовые автобусы РА3 «Орлан», следующие по линии Горьковской дороги Ковров – Муром, теперь делают остановку в Аксёнихе.

Рельсовые автобусы РА3 «Орлан», следующие по линии Горьковской дороги Ковров – Муром, теперь делают остановку в Аксёнихе.Волго-Вятская пригородная пассажирская компания открыла на маршруте новый остановочный пункт, откликнувшись на просьбу жителей одноимённой деревни, расположенной в 1,5 км от железной дороги, сообщила газета железной дорогиАксёниха, в которой живут около ста человек, фактически оказалась в транспортной изоляции. Администрация города Коврова Владимирской области из-за нерентабельности отменила последний вечерний рейс автобуса, на котором жители деревни, работающие в райцентре, привыкли возвращаться домой.Активист Андрей Ларин решил взять инициативу в свои руки и от лица земляков обратился в Волго-Вятскую пригородную пассажирскую компанию с просьбой сделать остановку рельсового автобуса рядом с деревней. И в декабре прошлого года на железнодорожной насыпи возле Аксёнихи появилась временная платформа – пока это шестиметровая железобетонная плита.По словам начальника Муромского центра Горьковской дирекции пассажирских обустройств Владимира Кондратьева, до конца апреля, когда подсохнет грунт, планируется устроить на этом полустанке сходы, подходы и ограждения, а к лету – сделать навес над платформой.Напомним, что в феврале прошлого года компания "РЖД" В первый рейс ЖД-автобус отправили из Мурома.