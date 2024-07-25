Во Владимирской области почетным донорам увеличены денежные выплаты Как сообщили в Министерстве...

Во Владимирской области почетным донорам увеличены денежные выплатыКак сообщили в Министерстве соцзащиты Владимирской области, выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», доиндексирована на 0,6%. Теперь ее размер составил 17 423,58 рублей.Доплата почетным донорам будет произведена в автоматическом режиме до конца июля.Нагрудным знаком «Почётный донор России» отмечены порядка 9 тысяч жителей Владимирской области − это граждане, сдавшие кровь более 40 раз, или более 60 раз − плазму.Фото: Правительство Владимирской области