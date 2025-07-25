Юрьев-Польский районный суд по требованию прокуратуры заблокировал восемь сайтов, на которых были размещены инструкции по взлому аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Об этом ..

Юрьев-Польский районный суд по требованию прокуратуры заблокировал восемь сайтов, на которых были размещены инструкции по взлому аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Об этом пресс-служба регионального надзорного ведомства сегодня, 25 июля.Прокуратура выявила, что на этих ресурсах в открытом доступе публиковалась информация о методах взлома чужих паролей, прочтения переписки, а также предлагались услуги по взлому для неограниченного круга лиц. Такой контент нарушает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни и содержит признаки пропаганды преступлений в сфере информационных технологий.Суд согласился с доводами прокуратуры и признал эту информацию запрещенной к распространению, после чего доступ к сайтам был заблокирован.