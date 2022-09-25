По народным приметам, 25 сентября 2022 года отмечается день Артамона Змеевика, православная церковь...
По народным приметам, 25 сентября 2022 года отмечается день Артамона Змеевика, православная церковь вспоминает священномученика Автонома, служившего в четвертом веке епископом в Италии. Проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община, для которой он построил и освятил храм.
В народе Артамона (Автонома) называли Змеевиком, поскольку змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю пережидать зиму. «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», — говорили по этому поводу люди.
День считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона добыть хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.
В этот день было принято собирать урожай рябины, которую аккуратно старались снимать с деревьев, чтобы не повредить случайно ветку. Причинить дереву боль считается огромным грехом и грозит неприятностями. Разрешается брать лишь плоды и оставлять корм птицам.
25 сентября – что нельзя делать в день Артамона
В этот день нельзя ходить в те места, где часто встречаются змеи – могут напасть и ужалить. Нельзя убивать змей — человека могут поразить проблемы в доме и неурожай. Однако, увидеть 25 сентября змею, – хорошая примета, сулящая богатство и счастье.
— Нельзя ломать рябиновые ветки – это плохой знак, предупреждающий о семейном несчастье. Если же случайно поломалась ветка рябины, надо попросить у дерева прощения и принести ее домой.
— Не рекомендуется 25 сентября делиться своим хлебом – в будущем придется влачить скудное существование.
— Наши предки верили, что 25 сентября нельзя лечиться змеиным ядом, поскольку даже опытный врачеватель может не рассчитать лечебную пропорцию и отравить человека.
— Девушкам и женщинам в Артамонов день нельзя умываться обычной водой – можно потерять свою красоту. Надо заранее налить водичку (желательно, набранную в водоеме) в банку и положить на всю ночь туда освященный крестик. После такого умывания кожа станет молодой, бархатной, разгладятся морщинки и исчезнут синяки под глазами.
Что было принято делать сегодня:
Открытие сезона охоты. На Змеиный день у наших предков открывался сезон охоты на волков, лисиц и зайцев-беляков, который длился до середины февраля.
Сбор рябины. В этот день женщины и дети продолжали собирать ягоды рябины, которые затем использовали в пищу или для приготовления различных целебных настоек и отваров. Собирая рябину, обязательно оставляли часть ягод птицам, считалось, что в виде птиц на землю прилетают души предков посмотреть, как живут их дети и внуки.
Народные приметы 25 сентября
- Ветер к вечеру не ослабевает и свое направление меняет в соответствии с движением солнца – к приближению циклона и непогоды.
- Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студеной зиме. Изнанкой кверху – зима будет теплая, если так и сяк – зима будет умеренная.
- К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.
- Коли полевые мыши на деревню двинулись, жди холодную зиму.
- При дожде облака плоские – к затяжному ненастью.
- Долгий вечер – к дождю наутро.
- Солнечный день – к ясной погоде.
- Сильные утренние заморозки – к хорошему урожаю ржи.
- До Артамонова дня выпал первый снег – к небывалому урожаю пшеницы.
- Много змей в лесах – к холодной зиме.
- Если до этого дня не убрать все корнеплоды в огороде – они будут гнилыми и непригодными в пищу.
- Чтобы избежать укуса змеи – надо помолиться святому Артамону в его праздник.
- Змея или уж во двор заползли – к счастью. Такую «счастливую» змею обязательно надо покормить молоком или сырым яйцом.
- Убить змею в этот день – к неурожаю.
- Покупать и продавать лекарства, в которых содержится змеиный яд – к несчастью.
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