По народным приметам, 25 сентября 2022 года отмечается день Артамона Змеевика, православная церковь...

По народным приметам, 25 сентября 2022 года отмечается день Артамона Змеевика, православная церковь вспоминает священномученика Автонома, служившего в четвертом веке епископом в Италии. Проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община, для которой он построил и освятил храм.В народе Артамона (Автонома) называли Змеевиком, поскольку змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю пережидать зиму. «Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок», — говорили по этому поводу люди.День считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона добыть хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.В этот день было принято собирать урожай рябины, которую аккуратно старались снимать с деревьев, чтобы не повредить случайно ветку. Причинить дереву боль считается огромным грехом и грозит неприятностями. Разрешается брать лишь плоды и оставлять корм птицам.25 сентября – что нельзя делать в день АртамонаВ этот день нельзя ходить в те места, где часто встречаются змеи – могут напасть и ужалить. Нельзя убивать змей — человека могут поразить проблемы в доме и неурожай. Однако, увидеть 25 сентября змею, – хорошая примета, сулящая богатство и счастье.— Нельзя ломать рябиновые ветки – это плохой знак, предупреждающий о семейном несчастье. Если же случайно поломалась ветка рябины, надо попросить у дерева прощения и принести ее домой.— Не рекомендуется 25 сентября делиться своим хлебом – в будущем придется влачить скудное существование.— Наши предки верили, что 25 сентября нельзя лечиться змеиным ядом, поскольку даже опытный врачеватель может не рассчитать лечебную пропорцию и отравить человека.— Девушкам и женщинам в Артамонов день нельзя умываться обычной водой – можно потерять свою красоту. Надо заранее налить водичку (желательно, набранную в водоеме) в банку и положить на всю ночь туда освященный крестик. После такого умывания кожа станет молодой, бархатной, разгладятся морщинки и исчезнут синяки под глазами.Что было принято делать сегодня:Открытие сезона охоты. На Змеиный день у наших предков открывался сезон охоты на волков, лисиц и зайцев-беляков, который длился до середины февраля.Сбор рябины. В этот день женщины и дети продолжали собирать ягоды рябины, которые затем использовали в пищу или для приготовления различных целебных настоек и отваров. Собирая рябину, обязательно оставляли часть ягод птицам, считалось, что в виде птиц на землю прилетают души предков посмотреть, как живут их дети и внуки.Народные приметы 25 сентября- Ветер к вечеру не ослабевает и свое направление меняет в соответствии с движением солнца – к приближению циклона и непогоды.- Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студеной зиме. Изнанкой кверху – зима будет теплая, если так и сяк – зима будет умеренная.- К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.- Коли полевые мыши на деревню двинулись, жди холодную зиму.- При дожде облака плоские – к затяжному ненастью.- Долгий вечер – к дождю наутро.- Солнечный день – к ясной погоде.- Сильные утренние заморозки – к хорошему урожаю ржи.- До Артамонова дня выпал первый снег – к небывалому урожаю пшеницы.- Много змей в лесах – к холодной зиме.- Если до этого дня не убрать все корнеплоды в огороде – они будут гнилыми и непригодными в пищу.- Чтобы избежать укуса змеи – надо помолиться святому Артамону в его праздник.- Змея или уж во двор заползли – к счастью. Такую «счастливую» змею обязательно надо покормить молоком или сырым яйцом.- Убить змею в этот день – к неурожаю.- Покупать и продавать лекарства, в которых содержится змеиный яд – к несчастью.Фото: Freepik.com