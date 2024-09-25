Дом на Советской улице в селе Андреевское в Александровском районе загорелся днем 24 сентября. Постройка одноэтажная, на три семьи. Пожарных вызвали в 14:44, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ И ЧС

Дом на Советской улице в селе Андреевское в Александровском районе загорелся днем 24 сентября. Постройка одноэтажная, на три семьи. Пожарных вызвали в 14:44, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ И ЧС Владимирской области. Пожарные смогли отстоять половину дома, вторая, к сожалению, полностью сгорела. Также полностью сгорела крыша. Пожар потушили на площади 250 квадратов. В огне погиб